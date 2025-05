Steun EU-ministers voor Veldkamps eis tot onderzoek naar Israël

WARSCHAU (ANP) - Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) heeft veel steun gekregen voor zijn eis een Europees onderzoek in te stellen naar schending van de mensenrechten door Israël, Dat zei hij na afloop van een bijeenkomst met de EU-buitenlandministers tegen het ANP. Een besluit over een onderzoek is donderdag niet genomen tijdens die informele bijeenkomst. Dat gebeurt mogelijk op de eerstvolgende officiële vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel, op 20 mei.

Het verzoek van Veldkamp wordt daar verder besproken, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas.

"Het is zeer serieus genomen", zei Veldkamp. "Ik zie dat er een heel brede groep landen is die de voortdurende blokkade op de humanitaire hulpverlening aan de Gazastrook echt een probleem vindt, alsook het besluit van het veiligheidskabinet van premier Netanyahu om de oorlog te intensiveren."

Het signaal dat hiervan uitgaat is belangrijk, zegt Veldkamp. Ook omdat het volgens hem wordt afgegeven door landen die traditioneel dichtbij Israël staan, zoals Nederland en Duitsland.