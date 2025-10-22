Stichting: verontrustende normalisering van aanvallen op moskeeën

DEN HAAG (ANP) - De Islamitische Stichting Nederland (ISN) waarschuwt voor "een verontrustende normalisering van bedreigingen en aanvallen op moskeeën". Aanleiding zijn volgens ISN meerdere recente incidenten.

Zaterdag drong een vrouw de Mescid-i Aksa Moskee in Den Haag binnen en begon daar tijdens het gebed exemplaren van de Koran, andere boeken en gebedskleden door de ruimte te gooien. Ook heeft zij volgens ISN twee biddende vrouwen mishandeld. De politie bevestigt het verhaal, behalve dat er één mishandeling bij hen bekend is. De vrouw is aangehouden, aldus de politiewoordvoerster. ISN schrijft ook over twee andere voorvallen van afgelopen weekend bij moskeeën in Haaksbergen en Waalwijk.

De organisatie zegt dat de intimidaties "niet los kunnen worden gezien van het huidige politieke klimaat". "Politici en opiniemakers dienen zich bewust te zijn van de impact van hun woorden op het maatschappelijk klimaat. Anti-islamretoriek draagt bij aan polarisatie en vormt een voedingsbodem voor haat en geweld."