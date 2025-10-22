ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stichting: verontrustende normalisering van aanvallen op moskeeën

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 14:33
anp221025183 1
DEN HAAG (ANP) - De Islamitische Stichting Nederland (ISN) waarschuwt voor "een verontrustende normalisering van bedreigingen en aanvallen op moskeeën". Aanleiding zijn volgens ISN meerdere recente incidenten.
Zaterdag drong een vrouw de Mescid-i Aksa Moskee in Den Haag binnen en begon daar tijdens het gebed exemplaren van de Koran, andere boeken en gebedskleden door de ruimte te gooien. Ook heeft zij volgens ISN twee biddende vrouwen mishandeld. De politie bevestigt het verhaal, behalve dat er één mishandeling bij hen bekend is. De vrouw is aangehouden, aldus de politiewoordvoerster. ISN schrijft ook over twee andere voorvallen van afgelopen weekend bij moskeeën in Haaksbergen en Waalwijk.
De organisatie zegt dat de intimidaties "niet los kunnen worden gezien van het huidige politieke klimaat". "Politici en opiniemakers dienen zich bewust te zijn van de impact van hun woorden op het maatschappelijk klimaat. Anti-islamretoriek draagt bij aan polarisatie en vormt een voedingsbodem voor haat en geweld."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

gandr-collage (21)

Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

42891627_m

Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

c1_3124266_251021143639_1200

Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

video-valencia-turistes-xarxes_1_630x630

Spanjaarden zijn toeristen zat: Nederlandse fietsers raken zwaar belaagd in Valencia

Loading