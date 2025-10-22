Schaakbond bekijkt campagne Kramnik tegen overleden grootmeester

PARIJS (ANP/RTR) - De mondiale schaakbond FIDE gaat de publieke aanvallen van voormalig wereldkampioen Vladimir Kramnik aan het adres van de zondag overleden Amerikaanse grootmeester Daniel Naroditsky nader bekijken.

De plotselinge dood van de 29-jarige Amerikaan zorgt voor veel discussie. De familie heeft de doodsoorzaak niet bekendgemaakt.

Directeur Emil Sutovsky van FIDE heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat er wordt gekeken naar de een jaar durende campagne van Kramnik, waarin hij Naroditsky beschuldigde van online valsspelen. De Amerikaan, een voormalig wereldkampioen onder 12 die een populaire commentator en youtuber was, ontkende iets fout te hebben gedaan. Hij vertelde in zijn laatste onlinevideo op Twitch afgelopen weekend wat voor effect het geschil op hem had gehad.

Geen reactie

Kramnik, wereldkampioen schaken van 2000 tot 2007, wilde tegen Reuters niet reageren op de uitspraken van Sutovsky. De Russische grootmeester zei wel te reageren mocht FIDE-voorzitter Arkadi Dvorkovitsj met een verklaring komen.

De Amerikaanse grootmeester en mondiale nummer 2, Hikaru Nakamura, bekritiseerde Kramniks gedrag na het vernemen van het nieuws over Naroditsky's dood. Voormalig wereldkampioen Magnus Carlsen zou in een uitzending Kramniks behandeling van Naroditsky 'vreselijk' hebben genoemd.