Stichting Vluchteling: Oekraïners snakken naar eind van de oorlog

DEN HAAG (ANP) - "We kunnen voor de Oekraïners alleen maar hopen dat gesprekken snel leiden tot duurzame vrede. Na 3,5 jaar vol onvoorstelbare verschrikkingen, dood en verwoesting snakken ze naar het einde van de oorlog." Dat schrijft de Stichting Vluchteling in een reactie op de gesprekken over Oekraïne tussen de Amerikaanse president Donald Trump, zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky en zeven Europese regeringsleiders.

Aanvallen waarbij burgers om het leven komen of ziekenhuizen het doelwit zijn, zijn aan de orde van de dag, aldus de stichting. "Bijna 13 miljoen Oekraïners verkeren in nood, 5,6 miljoen mensen zijn gevlucht. Er is een ernstig tekort aan basisbenodigdheden zoals medische zorg, onderdak en schoon drinkwater. We zien hoe humanitaire toegang tot mensen in nood wordt belemmerd." Ook zonder akkoord zou de toegang tot basisbenodigdheden volgens de stichting gegarandeerd moeten zijn.

De Stichting Vluchteling biedt in Oekraïne medische en psychologische hulp en ondersteunt meer dan honderd ziekenhuizen aan de frontlinies met medische apparatuur en medicijnen.