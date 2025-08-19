ECONOMIE
Macron dreigt met hogere sancties voor Rusland

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 2:37
WASHINGTON (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron riep maandagavond op tot "hogere sancties voor Rusland als de onderhandelingen over Oekraïne mislukken". Macron was samen met zes andere Europese leiders en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis voor een gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump.
Trump kondigde aan dat hij een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en Zelensky heeft voorgesteld. Als Poetin hier niet mee instemt, zijn de westerse bondgenoten het er volgens Macron over eens de sancties te verhogen. De Franse president stelt voor "een houding aan te nemen die de druk op Rusland verhoogt".
