ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stiefdochter Otto Frank, Eva Schloss-Geiringer (96), overleden

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 21:53
anp040126130 1
AMSTERDAM (ANP) - Eva Schloss-Geiringer is zaterdag op 96-jarige leeftijd overleden in Londen, meldt de Anne Frank Stichting zondag. Ze was de stiefdochter van Otto Frank, de vader van Anne Frank en Holocaustoverlevende.
"Onze lieve Eva is heengegaan, 9 jaar na het overlijden van haar man Zvi", schrijft de stichting in een in memoriam op de website. "Wij wensen haar dochters, schoonzoons, kleinkinderen en overige dierbaren veel sterkte met dit verlies."
Eva Geiringer werd in 1929 geboren in Oostenrijk en woonde vanaf 1940 op het Merwedeplein in Amsterdam, tegenover het huis van Anne Frank. In 1942 moest ze met haar familie onderduiken. Na twee jaar werden zij ontdekt en in mei 1944 gedeporteerd naar vernietigingskamp Auschwitz. De vader en broer van Schloss-Geiringer overleefden de oorlog niet.
Na de bevrijding van Auschwitz in januari 1945 gingen zij en haar moeder op weg terug naar Nederland. Tijdens de lange reis ontmoetten zij Otto Frank. Hij trouwde in 1953 met de moeder van Schloss-Geiringer.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-507898829

Tatoeages hebben invloed op je immuunsysteem en dat begint de wetenschap nu pas te begrijpen

ANP-49906129

Waarom Daan Rot weer Daan de Launay heet

download

Trumps oorlog om Venezolaanse olie: wat staat Europa te wachten?

ANP-459243044

Waarom in januari de meeste mensen uit elkaar gaan

145616704_m (1)

Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen

anp 516830585

Waarom worden we eigenlijk zo blij van sneeuw?

Loading