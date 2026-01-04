Stiefdochter Otto Frank, Eva Schloss-Geiringer (96), overleden

AMSTERDAM (ANP) - Eva Schloss-Geiringer is zaterdag op 96-jarige leeftijd overleden in Londen, meldt de Anne Frank Stichting zondag. Ze was de stiefdochter van Otto Frank, de vader van Anne Frank en Holocaustoverlevende.

"Onze lieve Eva is heengegaan, 9 jaar na het overlijden van haar man Zvi", schrijft de stichting in een in memoriam op de website. "Wij wensen haar dochters, schoonzoons, kleinkinderen en overige dierbaren veel sterkte met dit verlies."

Eva Geiringer werd in 1929 geboren in Oostenrijk en woonde vanaf 1940 op het Merwedeplein in Amsterdam, tegenover het huis van Anne Frank. In 1942 moest ze met haar familie onderduiken. Na twee jaar werden zij ontdekt en in mei 1944 gedeporteerd naar vernietigingskamp Auschwitz. De vader en broer van Schloss-Geiringer overleefden de oorlog niet.

Na de bevrijding van Auschwitz in januari 1945 gingen zij en haar moeder op weg terug naar Nederland. Tijdens de lange reis ontmoetten zij Otto Frank. Hij trouwde in 1953 met de moeder van Schloss-Geiringer.