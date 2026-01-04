ECONOMIE
Alle dodelijke slachtoffers brand Crans-Montana geïdentificeerd

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 22:02
anp040126131 1
CRANS (ANP/AFP) - Alle slachtoffers van de brand in een bar in het Zwitserse Crans-Montana zijn geïdentificeerd, melden de autoriteiten. De brand rond de jaarwisseling in bar Le Constellation, die mogelijk werd veroorzaakt door vuurwerkfonteinen in flessen, eiste veertig levens. Nog eens 119 mensen raakten gewond, voornamelijk tieners en jongvolwassenen.
Onder de slachtoffers, in de leeftijd van 14 tot 39 jaar, bevonden zich 21 Zwitsers, negen Fransen onder wie een Frans-Zwitserse en een persoon met de Franse, Israëlische en Britse nationaliteit, zes Italianen onder wie een Italiaans-Emiratische, een Belgische, een Portugese, een Roemeen en een Turk.
