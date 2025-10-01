ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Monfils kondigt aan eind volgend jaar te stoppen

Sport
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 10:42
anp011025105 1
PARIJS (ANP/AFP) - De Fransman Gaël Monfils heeft zijn afscheid van het professionele tennis aangekondigd. Dat deed de 39-jarige tennisser via een mededeling op sociale media. Monfils gaat nog één jaar door, maar houdt het eind 2026 voor gezien.
"Nadat ik een maand geleden mijn 39e verjaardag heb gevierd, wil ik laten weten dat het komende jaar mijn laatste als profspeler zal zijn", schrijft Monfils, die dertien toernooien won, onder meer twee keer in Rotterdam. "Hoewel deze sport voor mij nog steeds van groot belang is, heb ik dit besluit in alle rust en weloverwogen genomen."
Begin dit jaar won Monfils nog het toernooi van Auckland. Hij verloor ook 22 finales op de ATP Tour. Met Frankrijk stond Monfils in 2010 en 2014 in de finale van de Davis Cup. Bij grandslamtoernooien bereikte hij twee keer de halve finales: op Roland Garros (2008) en de US Open (2016).
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

anp300925169 1

Steeds meer huizenkopers doen opvallend bod, zien makelaars

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

san-francisco-woman-taylor-humphrey-112413225

Knettergek: aanstaande ouders huren 'babynaam-consultant' in voor 30.000 dollar

Loading