Tennisser Monfils kondigt aan eind volgend jaar te stoppen

PARIJS (ANP/AFP) - De Fransman Gaël Monfils heeft zijn afscheid van het professionele tennis aangekondigd. Dat deed de 39-jarige tennisser via een mededeling op sociale media. Monfils gaat nog één jaar door, maar houdt het eind 2026 voor gezien.

"Nadat ik een maand geleden mijn 39e verjaardag heb gevierd, wil ik laten weten dat het komende jaar mijn laatste als profspeler zal zijn", schrijft Monfils, die dertien toernooien won, onder meer twee keer in Rotterdam. "Hoewel deze sport voor mij nog steeds van groot belang is, heb ik dit besluit in alle rust en weloverwogen genomen."

Begin dit jaar won Monfils nog het toernooi van Auckland. Hij verloor ook 22 finales op de ATP Tour. Met Frankrijk stond Monfils in 2010 en 2014 in de finale van de Davis Cup. Bij grandslamtoernooien bereikte hij twee keer de halve finales: op Roland Garros (2008) en de US Open (2016).