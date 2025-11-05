ECONOMIE
Stikstofuitstoot van verkeer verder terugdringen is heel moeilijk

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 14:05
anp051125124 1
DEN HAAG (ANP) - Het is heel moeilijk om de hoeveelheid stikstof die het verkeer uitstoot verder terug te dringen voor 2030. Dat schrijft onderzoeksbureau CE Delft in een rapport dat demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) met de Tweede Kamer heeft gedeeld. Luchtvaart, spoor en binnenvaart zijn ook meegeteld.
Van de meeste soorten voertuigen daalt de stikstofuitstoot al tot 2030. Personenauto's stoten naar verwachting in totaal 39 procent minder stikstofoxiden uit. Bij bestelauto's is dat zelfs 53 procent, al stoten die bij elkaar nu al minder uit dan personenauto's. De luchtvaart gaat juist iets meer uitstoten.
De stikstofuitstoot moet harder omlaag om de natuur te beschermen. Wiersma's ministerie legde daarom verschillende scenario's aan CE Delft voor. Een daarvan is dat de stikstofuitstoot van het verkeer landelijk met 30 procent extra daalt. Een ander idee is om de stikstofneerslag rond bepaalde natuurgebieden fors terug te dringen, en landelijk minder.
