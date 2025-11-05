KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense centrale bank heeft bekendgemaakt dat het muntgeld dat al eeuwen kopeke heet, een Oekraïense naam krijgt: de sjah. Oekraïne wil af van de naam van de Oekraïense cent, kopeke, omdat die uit Rusland komt.

De kopeke stamt uit het grootvorstendom Moskou van de zestiende eeuw en is als cent in heel Rusland en heel de Sovjet-Unie gebruikt. De huidige Russische roebel is verdeeld in honderd kopeken. De naam wordt nu alleen nog gebruikt in Rusland, Belarus en Oekraïne.

Zo is de in 1996 ingevoerde Oekraïense munteenheid hryvnia nog steeds verdeeld in honderd kopikya of kopeken. De gouverneur van de bank in Kyiv, Andriy Pysjnyi, wil dat de term nog dit jaar verdwijnt. "We moeten eindelijk de monetaire hervorming voltooien en alle connectie met Moskou verbreken, we hebben onze eigen naam (voor de cent)", aldus Pysjnyi.

Sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 hebben Oekraïense regeringen beleid gevoerd om de Russische culturele invloed en taal terug te dringen.