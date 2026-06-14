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Stille tocht in Zeeuwse Axel gaat zondagavond door

Samenleving
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 11:50
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AXEL (ANP) - De stille tocht voor de slachtoffers van het fatale ongeluk in Zeeland gaat door. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Terneuzen zondagochtend weten. De slachtoffers waren leerlingen of begeleiders van een school uit de plaats Axel, dat binnen de gemeente ligt. Daar is de stille tocht. Over de precieze route wordt nog overlegd, aldus de woordvoerder.
Zaterdag namen burgers het initiatief voor de tocht, maar dit moest nog worden afgestemd.
Donderdag iets na het middaguur botste een auto op fietsers die op schoolkamp van groep 8 waren. De groep bestond uit veertien kinderen en twee volwassenen. Een van hen was de directeur. Zij is overleden. Ook drie kinderen kwamen om. Zij waren 12 jaar, bevestigde een woordvoerder van Namens de Familie die alle nabestaanden bijstaat. Hij weet niet of familieleden of andere slachtoffers bij de tocht zijn.
Vooralsnog hebben de nabestaanden geen behoefte meer informatie te delen, aldus Namens de Familie. Mocht dat veranderen, dan staat de organisatie hen daarin bij.
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