Stint had volgens OM al ruim een jaar problemen met gashendel

DEN BOSCH (ANP) - De Stint had al sinds mei 2017 problemen met de gashendel, die door een gebroken terugkeerveer kon blijven hangen. Daardoor kon de elektrische bolderkar blijven doorrijden bij het afremmen. Stint-ontwerper Peter Noorlander bagatelliseerde het probleem door te doen alsof het minder vaak voorkwam, zei de officier van justitie maandag in de Stint-zaak in de rechtbank in Den Bosch.

De officier somde een waslijst op van meldingen over gebroken terugkeerveren die de producenten in 2017 en 2018 ontvingen van gebruikers zoals bso's en bedrijven als PostNL. Bij enkele incidenten leidde dit tot gevaarlijke situaties of lichamelijk letsel. Betere veren kwamen in juni 2018 beschikbaar. De Stintproducent zou vijfhonderd Stints hebben uitgerust met een nieuwe terugkeerveer.

Het OM vindt dat de Stint-ondernemers een terugroepactie voor Stints hadden moeten organiseren. Het terugkeren van de gashendel was cruciaal voor de veiligheid van de Stint, omdat het loslaten van de gashendel zorgde voor het afremmen op de motor. Als de gashendel niet terugveert, "rijdt de Stint door met alle gevolgen van dien", aldus de officier.