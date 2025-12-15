ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stint had volgens OM al ruim een jaar problemen met gashendel

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 14:50
anp151225144 1
DEN BOSCH (ANP) - De Stint had al sinds mei 2017 problemen met de gashendel, die door een gebroken terugkeerveer kon blijven hangen. Daardoor kon de elektrische bolderkar blijven doorrijden bij het afremmen. Stint-ontwerper Peter Noorlander bagatelliseerde het probleem door te doen alsof het minder vaak voorkwam, zei de officier van justitie maandag in de Stint-zaak in de rechtbank in Den Bosch.
De officier somde een waslijst op van meldingen over gebroken terugkeerveren die de producenten in 2017 en 2018 ontvingen van gebruikers zoals bso's en bedrijven als PostNL. Bij enkele incidenten leidde dit tot gevaarlijke situaties of lichamelijk letsel. Betere veren kwamen in juni 2018 beschikbaar. De Stintproducent zou vijfhonderd Stints hebben uitgerust met een nieuwe terugkeerveer.
Het OM vindt dat de Stint-ondernemers een terugroepactie voor Stints hadden moeten organiseren. Het terugkeren van de gashendel was cruciaal voor de veiligheid van de Stint, omdat het loslaten van de gashendel zorgde voor het afremmen op de motor. Als de gashendel niet terugveert, "rijdt de Stint door met alle gevolgen van dien", aldus de officier.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

Loading