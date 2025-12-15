Door slecht slapen kun je in een nare vicieuze cirkel terechtkomen

We kennen het allemaal: zo’n nacht waarin je te laat naar bed ging, te vroeg wakker werd of ondanks acht uur slaap toch doodmoe opstaat. De rest van de dag voel je je traag, prikkelbaar en niet gelukkig. Zelfs dingen die normaal plezier geven – een praatje met een collega, je favoriete serie – gaan langs je heen. En voor sporten heb je al helemaal geen puf. Zelfs een afspraak met vrienden cancel je liever.

’s Avonds kruip je weer in bed, maar nu met spanning in je lijf. Je piekert over de dag en maakt je zorgen over morgen. En natuurlijk val je niet lekker in slaap. Zo beland je in een neerwaartse spiraal: slechte nachten leiden tot sombere dagen en die leiden weer tot slechte nachten.

Wat veel mensen niet weten: slaap en mentale gezondheid zijn innig met elkaar verweven. Slaapproblemen zijn niet alleen een symptoom van depressie; ze kunnen ook juist mentale klachten versterken. Stress, onrustige gedachten en moeite met ontspannen gooien het natuurlijke slaapritme in de war, waardoor je hersenen en lichaam geen kans krijgen om echt te herstellen.

Ons brein leeft op ritme

Je biologische klok stuurt alles aan: je alertheid overdag, je melatonineproductie ’s avonds, zelfs je lichaamstemperatuur. Wordt dat ritme verstoord door stress, onregelmatigheid of continu slecht slapen, dan raakt ook de aanmaak van cortisol – ons stresshormoon – uit balans.

Het gevolg? Je kunt prikkels minder goed aan, voelt je emotioneler en dingen die normaal makkelijk lukken (probleemoplossend denken, focussen, relativeren) worden ineens zwaar. Geen wonder dat je sneller naar ongezonde dingen grijpt, zoals een glas wijn, chips of doomscrollen. Precies die dingen die je slaap nóg verder ondermijnen.

Tijdens de zwangerschap wordt alles uitvergroot

Bij zwangere vrouwen komt daar nog eens een fysieke cocktail bij: misselijkheid, rugpijn, vaker moeten plassen, harde buiken. Niet verrassend dat maar liefst 76 procent van de zwangere vrouwen slaapproblemen ervaart, veel meer dan gemiddeld.

Nieuw onderzoek laat zelfs zien dat mentale klachten tijdens de zwangerschap slaapproblemen versterken en andersom. En dat dit niet alleen impact heeft op de moeder, maar ook op de baby: van meer risico op vroeggeboorte tot een grotere kans dat kinderen later zelf slaapproblemen, gedragsproblemen of overgewicht ontwikkelen.