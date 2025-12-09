ECONOMIE
Zo houd je de kerstboom fris en fruitig. 8 tips tegen uitval van naalden

tips
door Désirée du Roy
dinsdag, 09 december 2025 om 10:20
216407251 m
Een kerstboom omringd door uitgevallen naalden is natuurlijk geen gezicht. Met deze acht tips zorg je ervoor dat je kerstboom minder snel uitvalt:
  1. Kies de juiste soort kerstboom. De Nordmannspar is een goede keuze, omdat deze soort naalden heeft die minder snel uitvallen dan andere soorten.
  2. Laat de kerstboom acclimatiseren. Zet de boom een paar dagen voordat je hem opzet in een ruimte met een temperatuur van ongeveer 15 graden Celsius.
  3. Zaag de stam af. Zaag bij een kerstboom zonder kluit een stuk van ongeveer 5 centimeter van de stam af. Dit zorgt ervoor dat de boom meer water kan opnemen.
  4. Geef de kerstboom regelmatig water. Een kerstboom kan wel een liter water per dag verbruiken.
  5. Zet de kerstboom niet in de buurt van een verwarming. De warmte van de verwarming zorgt ervoor dat de kerstboom sneller uitdroogt.
  6. Verwijder dode naalden. Verwijder regelmatig dode naalden van de kerstboom. Dit voorkomt dat ze losraken en op de grond vallen.
  7. Versier de kerstboom niet te zwaar. Te veel kerstversiering kan ervoor zorgen dat de takken afbreken.
  8. Kies een kerstboom die niet te groot is. Een grote kerstboom heeft meer water nodig en is dus gevoeliger voor uitval.
Volg je deze tips, dan heb je meer kans op een kerstboom die ook eind december er nog fris en fruitig uitziet. Een beetje zorg en aandacht doet wonderen.

