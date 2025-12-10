Anja Meulenbelt krijgt P.C. Hooft-prijs 2026

Schrijver Anja Meulenbelt krijgt de P.C. Hooft-prijs 2026 voor haar beschouwend proza. Ze krijgt 60.000 euro, die hoort bij de belangrijke literaire oeuvreprijs voor een Nederlandse schrijver.

Volgens de jury is Meulenbelt er "diep van doordrongen dat beschrijven altijd vanuit een positie plaatsvindt", die beïnvloed wordt door tal van zaken, "en de afwas die nog gedaan moet worden". Meulenbelts bekendste boek is het autobiografische De schaamte voorbij uit 1976.

Meulenbelt reageerde verbaasd, meldt het persbericht. "Dit kan helemaal niet, dat was mijn eerste gedachte, ik ben veel te controversieel voor deze prijs." Meulenbelt schrijft behalve boeken ook artikelen, pamfletten, posts en commentaren en geeft lezingen, toespraken, interviews. Ze was ook actief in de vrouwenbeweging en was lid van de Eerste Kamer voor de SP.

'Bevrijdende eruptie'

Ook zette ze zich in voor de volgens haar structurele benadeling van vrouwen die literaire prijzen kregen. "De voordracht van Meulenbelt is bedoeld als een bevrijdende eruptie, als een heilzame breuk die ruimte maakt voor heel veel nieuwe mogelijkheden", schrijft de jury.

De prijs bestaat sinds 1947, toen de driehonderdste sterfdag van de beroemde Nederlandse schrijver Pieter Corneliszoon Hooft werd herdacht. De prijs gaat elk jaar naar een wisselend genre: verhalend proza, beschouwend proza en poëzie.

Maarten 't Hart

Andere vrouwen die de prijs eerder kregen, schreven bijvoorbeeld poëzie (Astrid Lampe, 2024) en verhalend proza (Marga Minco, 2019 en Astrid Roemer, 2016). Vorig jaar kreeg Maarten 't Hart de prijs.

Volgens de organisatie krijgt voor het eerst een vrouw de prijs voor beschouwend proza. Eerder kregen in deze categorie Tijs Goldschmidt (2023), Maxim Februari (2020), Bas Heijne (2017) en Willem Jan Otten (2014) de prijs.

De uitreiking is in handen van het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum en is in mei volgend jaar.