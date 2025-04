Stof rond Tata blijft vervuild, RIVM ziet wel lichte afname

BILTHOVEN (ANP) - Stof dat neerdaalt in de regio IJmond, met Tata Steel als belangrijke bron, bevatte eind vorig jaar iets minder schadelijke stoffen en metalen dan bij eerdere metingen. Wel blijft het stof veel sterker vervuild met bijvoorbeeld Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en metalen als chroom en vanadium dan gemiddeld in Nederland, melden onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ze hebben het stof in de omgeving van de staalfabriek voor de vierde keer onderzocht.

Net als bij eerdere metingen is sprake van een "structureel verhoogde depositie van PAK en een groot aantal metalen". Alleen de hoeveelheid ijzer in het stof is flink gedaald. Bij andere stoffen, waaronder lood, is de afname licht.

Het RIVM trekt nog geen conclusies over trends. "Het is niet duidelijk of de dalingen structureel zijn en wat de oorzaak ervan is." Op basis van de metingen kan het RIVM ook niet zeggen of maatregelen die Tata heeft genomen effectief zijn.