ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dode en meerdere gewonden op luchthaven Abu Dhabi

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 1:34
anp010326003 1
ABU DHABI (ANP/AFP/DPA) - Iraanse vergeldingsaanvallen hebben minstens één persoon het leven gekost in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij een "incident" op Zayed International Airport in hoofdstad Abu Dhabi is minstens één persoon omgekomen en zijn zeven mensen gewond geraakt, zo meldden functionarissen.
"Abu Dhabi Airports bevestigde een incident op Zayed International Airport dat resulteerde in de dood van een Aziatische burger en zeven gewonden", aldus een verklaring op X.
Het Ministerie van Defensie van de Emiraten meldde eerder dat hun troepen 132 ballistische raketten en 195 drones hadden onderschept die richting het grondgebied van het land waren gelanceerd.
Vijf andere raketten waren in zee gevallen, terwijl 14 drones boven water of land neerstortten, wat enige schade veroorzaakte, aldus het ministerie op X.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp280226110 1

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

ANP-88446532

De zeven van Markuszower: hoe een geheime opstand de PVV deed scheuren

260226VER_2031900915_clinton1

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

gandr-collage

Rob Jetten bejubeld in VI, Johan Derksen lyrisch: ‘Een fenomeen!’

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

6B33JFLZURFRRCE5N3CTCXB5XU

Paniek bij CNN: ook daar wordt Trump de baas

Loading