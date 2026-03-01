Dode en meerdere gewonden op luchthaven Abu Dhabi

ABU DHABI (ANP/AFP/DPA) - Iraanse vergeldingsaanvallen hebben minstens één persoon het leven gekost in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij een "incident" op Zayed International Airport in hoofdstad Abu Dhabi is minstens één persoon omgekomen en zijn zeven mensen gewond geraakt, zo meldden functionarissen.

"Abu Dhabi Airports bevestigde een incident op Zayed International Airport dat resulteerde in de dood van een Aziatische burger en zeven gewonden", aldus een verklaring op X.

Het Ministerie van Defensie van de Emiraten meldde eerder dat hun troepen 132 ballistische raketten en 195 drones hadden onderschept die richting het grondgebied van het land waren gelanceerd.

Vijf andere raketten waren in zee gevallen, terwijl 14 drones boven water of land neerstortten, wat enige schade veroorzaakte, aldus het ministerie op X.