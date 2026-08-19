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Volgens de psychologie delen mentaal sterke mensen deze eigenschap vaak

psychologie
door Pieter Immerzeel
woensdag, 19 augustus 2026 om 15:52
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Waarom kan de een de wereld makkelijk aan en raakt de ander steeds ondersteboven van eenzelfde situatie?
In een wereld vol prikkels, meningen en constante informatie lijkt mentale kracht vaak te gaan over “doorgaan”, niet klagen en altijd veerkrachtig zijn. Maar volgens recente psychologische inzichten schuilt de zeldzaamste vorm van mentale kracht tegenwoordig ergens anders: in het vermogen om met onzekerheid te leven, zonder ons direct te verliezen in afleiding, verklaringen of advies van anderen.
We zien dit haarscherp op momenten van verlies of twijfel. Denk aan realityprogramma’s zoals Big Brother, waar deelnemers plots worden geconfronteerd met het vertrek van een huisgenoot of vriend. De pijn gaat dan niet alleen over het afscheid zelf, maar vooral over wat daarna komt: Wat betekent dit voor mij? Hoe gaat de toekomst eruitzien? Die leegte, het “niet weten”, is voor veel mensen haast ondraaglijk.
Juist in dat tussengebied – tussen gebeurtenis en verklaring – wordt volgens psychologen duidelijk hoe mentaal sterk iemand werkelijk is. Kun je blijven zitten in de onduidelijkheid, zonder onmiddellijk alles te willen invullen? Kun je verdragen dat een gesprek onopgelost blijft, een relatie ambigu of een beslissing nog geen helder antwoord heeft? De meesten van ons grijpen in die ruimte snel naar hun telefoon, sociale media, werk of de mening van anderen, simpelweg om het ongemak te verdoven.
Mentaal sterke mensen doen iets anders.
Zij erkennen hun onrust, maar laten zich er niet door regeren. Ze durven gevoelens van angst, gemis of twijfel toe te laten zonder meteen een “oplossing” te eisen. Dat vraagt niet alleen emotionele volwassenheid, maar ook vertrouwen: het vertrouwen dat niet alles nu helder hoeft te zijn om toch verder te kunnen.
Opmerkelijk genoeg blijkt die vaardigheid steeds schaarser te worden in een tijd waarin alles meetbaar, uitlegbaar en deelbaar lijkt. We zijn sneller dan ooit verbonden, maar tegelijkertijd minder geoefend in het alleen zijn met onze eigen gedachten en vragen.
Mentale kracht is daarom minder stoerheid dan zachtheid: de bereidheid om in de mist te blijven staan, zonder weg te rennen. Wie leert leven met onzekerheid, ontdekt vaak dat antwoorden vanzelf duidelijker worden – niet omdat de wereld verandert, maar omdat de innerlijke storm gaat liggen. En precies dát is de stille kracht die mentaal sterke mensen met elkaar gemeen hebben.
Meer weten?

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