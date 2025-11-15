Akkoord over EU-begroting 2026, Nederland onthoudt zich van stem

De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een akkoord bereikt over de EU-begroting van 2026. Nederland, Finland en Oostenrijk hebben zich van stemming onthouden. Zweden stemde tegen. De landen vinden onder meer dat er te weinig wordt bezuinigd om dat vrijgekomen geld te besteden aan nieuwe prioriteiten. De vier voorzien daarmee een moeilijke opgave voor 2027. Ook Hongarije onthield zich van stemming.

Na dit akkoord omvat de begroting voor komend jaar 192,8 miljard euro. Daarvan is ruim 715 miljoen euro gereserveerd om te kunnen reageren op onvoorziene behoeften. Een meerderheid van de lidstaten had om zo'n financiële buffer gevraagd.

"Met de EU-begroting voor 2026 kunnen we onze gemeenschappelijke prioriteiten veiligheid, concurrentievermogen en grenscontroles waarmaken", zegt de Deense minister van Financiën Nicolai Wammen in een reactie. "Ook zorgen we ervoor dat de EU snel en doeltreffend kan reageren op onvoorziene behoeften en crises."