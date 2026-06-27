Storing Rijkswaterstaat opgelost, alles werkt weer

DEN HAAG (ANP) - De landelijke technische storing bij Rijkswaterstaat van zaterdag is verholpen. "Alle systemen werken weer", zegt een woordvoerster van de weg- en waterbeheerder. Volgens haar heeft de storing niet geleid tot grote ongeregeldheden in het verkeer en op het water.

De storing werd veroorzaakt door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Daardoor deden meerdere systemen het tijdelijk niet. Bruggen, sluizen en tunnels konden niet centraal bediend worden. Ook kon Rijkswaterstaat de matrixborden boven snelwegen niet gebruiken en deden meerdere websites en de Landelijke Informatielijn het niet.