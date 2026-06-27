Servische president kondigt vervroegde verkiezingen aan

BELGRADO (ANP/RTR) - De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij toe te geven aan de belangrijkste eis van de demonstranten die al ruim anderhalf jaar protesteren tegen zijn regering.

"Ik zal nog maar een paar weken president zijn", zei Vučić bij een bijeenkomst voor zijn aanhangers. "Daarna stap ik op." De termijn van de conservatieve president duurt eigenlijk nog ongeveer een jaar. Omdat het zijn tweede termijn is, mag Vučić grondwettelijk niet meedoen aan de volgende presidentsverkiezingen.

De protesten begonnen na een ongeluk eind 2024, toen het dak van het treinstation in Novi Sad instortte en zestien mensen om het leven kwamen. De demonstranten, geleid door studenten, zagen het ongeluk als een symbool voor falend overheidsbeleid en corruptie. Ze eisten nieuwe verkiezingen.

De regering verwierp de verwijten, maar de protesten groeiden. Bij sommige demonstraties waren honderdduizenden mensen op de been.