Storing rond Rotterdam voorbij, treinen gaan weer rijden

ROTTERDAM (ANP) - De treinstoring rond Rotterdam is voorbij. Een woordvoerder van ProRail laat weten dat de systeemstoring verholpen is en de treinen weer gaan rijden. Reizigers krijgen het advies de reisplanner te raadplegen, omdat het even kan duren voordat alle treinen weer normaal rijden.

Door een storing in de treinbeveiliging konden er woensdagochtend geen treinen rijden op de trajecten tussen Rotterdam en Den Haag, Leiden en Utrecht. Ook reden er geen Intercity Direct-treinen tussen Rotterdam en Schiphol en reden er minder treinen op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda.