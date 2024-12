Storm Darragh: Miljoenen Britten krijgen advies binnen te blijven om noodweer

Miljoenen inwoners van het Verenigd Koninkrijk zijn opgeroepen thuis te blijven vanwege de zware storm Darragh. De nationale weerdienst heeft code rood afgegeven omdat de weersomstandigheden worden gezien als mogelijk levensbedreigend, bericht de BBC.

De storm gaat gepaard met grote overlast. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom in delen van Engeland en Wales. Sportwedstrijden en evenementen worden geannuleerd, bruggen en parken gesloten en er is hinder voor het vliegverkeer.

Ongeveer drie miljoen mensen kregen op hun telefoon een waarschuwing van de overheid. "De harde wind kan buiten leiden tot verwondingen. Blijf waar mogelijk binnen", stond in dat bericht. Het is volgens de BBC de eerste keer dat het waarschuwingssysteem op zo'n grote schaal is ingezet.

In de loop van het weekend wordt ook gerekend op zware neerslag. Op meerdere plaatsen in Engeland en Wales worden al overstromingswaarschuwingen afgegeven.