DEN HAAG (ANP) - Vier slachtoffers uit de portiekflat aan de Tarwekamp in Den Haag zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. In het puin dat is ontstaan na een explosie en een brand wordt nog gezocht naar meer slachtoffers.

Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten.