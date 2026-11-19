AI-bedrijf Anthropic heeft donderdag bij zijn debuut op de aandelenbeurzen in New York meteen fors aan beurswaarde gewonnen. Door de vele miljarden die het bedrijf ophaalt, gaat het om de grootste beursgang ooit.

De introductieprijs bij de beursgang van de maker van chatbot Claude bedroeg 83 dollar per aandeel. De koers van Anthropic, dat een notering kreeg aan techbeurs Nasdaq, steeg bij de opening 34 procent tot zo'n 111 dollar per aandeel.