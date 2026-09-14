Strafrechtelijk onderzoek naar chauffeur busongeluk Zwitserland

SUSCH (ANP) - Tegen de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag verongelukte nabij het Zwitserse Susch is strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Dat bevestigt het Zwitserse Openbaar Ministerie (OM) tegenover het ANP na berichtgeving in Zwitserse media. Onderzocht wordt of de Nederlandse chauffeur schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. In Zwitserland is het gebruikelijk onderzoek in te stellen na dit soort grote incidenten.

Bij het ongeval in de Zwitserse Alpen kwamen donderdag vijf mensen om het leven. Veertig andere inzittenden raakten gewond. Zondagavond waren tien van hen nog niet ontslagen uit het ziekenhuis, aldus het Zwitserse medium 20 Minuten. Verwacht wordt dat maandag en dinsdag meer Nederlanders huiswaarts kunnen keren. Enkelen van hen zijn al teruggekeerd.