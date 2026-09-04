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Strafzaak Lindsay Clancy mislukt na patstelling jury

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 20:42
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PLYMOUTH (ANP/RTR) - Het is in de geruchtmakende moordzaak tegen de Amerikaanse moeder Lindsay Clancy (36) niet gelukt om tot een uitspraak te komen. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat sprake was van een 'mistrial', een mislukt proces.
Clancy staat terecht in Massachusetts voor het wurgen van haar drie jonge kinderen. Haar advocaat betoogde dat ze na bevallingen kampte met ernstige psychische klachten. De zaak draaide daarmee om de vraag of ze toerekeningsvatbaar was.
Een twaalftal juryleden moest daarover beslissen, maar dat lukte niet. Volgens Amerikaanse media lag één jurylid dwars. Dat lijkt een uitspraak in de weg te hebben gestaan waarin ze niet voor moord zou worden veroordeeld.
De advocaat van Clancy probeerde nog via een spoedprocedure bij een hoger hof een mistrial te voorkomen, maar dat mislukte. Dat betekent dat er nu geen uitspraak komt. De zaak kan eventueel worden overgedaan met een andere jury.
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