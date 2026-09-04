Trump laat rundveehouders eigen vlees verwerken

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat een programma opzetten waardoor rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en direct mogen verkopen aan consumenten. Volgens Trump hoeven rundveehouders daardoor niet meer met grote vleesverwerkende bedrijven en tussenhandelaren te werken en zullen de prijzen van rundvlees dalen.

Hij gaat daar een decreet voor ondertekenen. Trump zegt dat grote vleesverwerkers een monopoliepositie hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven als JBS en Tyson Foods. De president stelt dat die bedrijven misbruik hebben gemaakt van hun machtsposities door hoge kosten te vragen aan veehouders.

"Vandaag pak ik het monopolie van vleesverpakkers aan", aldus Trump in het Witte Huis. Hij voegde daaraan toe dat vleesverwerkers niet blij zullen zijn met het nieuws. Hij zei ook dat er verscherpte inspecties op het gebied van voedselveiligheid zullen zijn bij rundveehouders.

Verder zei de president dat hij een order zal ondertekenen waarbij het land van herkomst moet worden vermeld bij rundvlees uit het buitenland. Ook geeft hij rundveehouders toestemming om hun dieren en gemeenschappen te beschermen tegen de Mexicaanse wolf die volgens Trump voor tientallen miljoenen aan schade heeft aangericht en ook een gevaar vormt voor mensen. De Mexicaanse wolf komt voor in het zuidwesten van de Verenigde Staten en was in het verleden bijna uitgestorven.