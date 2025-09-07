Wiebes wint ook zesde etappe en pakt eindzege Ladies Tour

LICHTENVOORDE (ANP) - Lorena Wiebes heeft met heel veel overmacht de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De Europees kampioene van SD Worx - Protime won ook de zesde etappe met start en finish in Lichtenvoorde. Ze was opnieuw veruit de sterkste in een massasprint, net als in de eerste, tweede, derde en vierde etappe.

Nienke Veenhoven sprintte naar een tweede plaats, vlak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. De 26-jarige Wiebes vierde haar 23e zege van dit seizoen en de 116e in haar carrière en is de opvolgster van Lotte Kopecky, de Belgische die de Ladies Tour won. Ze won alleen de vijfde etappe niet. Wiebes eindigde zaterdag als negende in de tijdrit, op 33 seconden van de Britse winnares Zoe Bäckstedt.

Josie Talbot reed lang alleen op kop in een etappe over 156 kilometer met enkele gravelstroken. Ze werd 22 kilometer voor de finish achterhaald door het peloton. Daarna domineerden de rensters van SD Worx - Protime de koers. Ze lieten niemand meer ontsnappen. De rensters vormden voor de start een erehaag voor Ellen van Dijk en Sarah Roy, die zondag hun laatste koers reden.