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Stroomuitval in Kyiv na zware aanvallen op energievoorzieningen

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP/AFP/RTR) - In grote delen van Kyiv is de stroom uitgevallen door grootschalige Russische aanvallen op energievoorzieningen. Dat meldt Vitali Klytsjko, de burgemeester van de stad, op Telegram. Het is de derde nacht op rij sinds de Amerikaanse president Donald Trump een energiebestand aankondigde tussen Rusland en Oekraïne, dat Kyiv claimt dat de Russen zich daar niet aan hebben gehouden.
"De energiefaciliteiten in Kyiv en de omliggende regio zijn het doelwit geworden van een enorme ballistische raketaanval", schrijft Klytsjko. Ook het elektriciteitsbedrijf DTEK bericht over de aanvallen.
Bij de aanvallen op Kyiv zijn volgens de autoriteiten drie doden gevallen. Ook elders in het land zijn aanvallen geweest, waarbij nog eens drie mensen om het leven kwamen.
Het Russische ministerie van Defensie erkent volgens persbureau Interfax de energievoorzieningen te hebben aangevallen. Daarnaast zou communicatie-infrastructuur zijn beschoten.
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