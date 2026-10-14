NIOD: seksueel geweld tegen vrouwen om relatie met Duitser na WO2

AMSTERDAM (ANP) - Vrouwen die tijdens de bezetting een relatie met een Duitser hadden, of van collaboratie werden verdacht, hadden na de oorlog te maken met ernstig seksueel geweld. Dit blijkt volgens het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) uit verhoorverslagen uit 1950 van een onderzoek voor de Parlementaire Enquête Regeringsbeleid 1940-1945.

"Ondanks de belastende informatie in deze verhoorverslagen werd er in het eindrapport van de Enquêtecommissie geen melding van gemaakt en zelfs de indruk gewekt dat er helemaal geen getuigen gevonden waren", zo schrijft het NIOD.

In deze ongebruikte parlementaire enquêteverhoren kwamen bijna tweehonderd slachtoffers en getuigen van het seksuele geweld aan het woord. "Zij gaven gedetailleerde informatie over verkrachtingen, sadistische martelingen, gedwongen ontkleding en publieke vernederingen die in tientallen interneringskampen hebben plaatsgevonden."