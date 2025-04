LISSABON (ANP/AFP) - De stroomvoorziening in Portugal functioneert weer volledig, meldt de netbeheerder REN. Maandagavond was de elektriciteit op veel plekken al terug na de grootschalige stroomstoring, maar nu is het hele netwerk weer stabiel.

Ook in Spanje meldde de netbeheerder al dat de stroomvoorziening weer zo goed als normaal was. 99 procent van de elektriciteit zou daar zijn hersteld.