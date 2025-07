Struycken kijkt naar Britse sancties tegen genitale verminking

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming, NSC) gaat onderzoeken of het mogelijk is om in Nederland eenzelfde maatregel in te voeren zoals in Groot-Brittannië om genitale verminking, uithuwelijking of achterlating in het land van herkomst aan te pakken. Hij zei dat dinsdag in de Tweede Kamer, waar D66, VVD, GroenLinks-PvdA en NSC aandrongen op meer en snellere actie van het kabinet om vrouwen en meisjes beter hiertegen te beschermen.

De maatregelen die er nu zijn, werken niet voldoende, staat in nieuw onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum WODC. Het gaat naar schatting jaarlijks om honderden tot duizenden slachtoffers.

Juist in de zomerperiode is het risico groter als meisjes en vrouwen naar het buitenland gaan met familie. In Engeland bestaat een civielrechtelijk beschermingsbevel, met gedragsregels waaraan bijvoorbeeld familieleden zich moeten houden. Gebeurt dat niet, dan kan een celstraf volgen.