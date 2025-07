Telegraaf hoeft column over ex-advocaat Taghi niet te rectificeren

AMSTERDAM (ANP) - De Telegraaf hoeft een column die misdaadjournalist John van den Heuvel vorige maand schreef niet te rectificeren, oordeelde de rechtbank Amsterdam dinsdag. Advocaat Vito Shukrula had dat geëist in een kort geding omdat Van den Heuvel volgens hem "feitelijk onjuiste, kwalijke en lasterlijke informatie" had gepubliceerd over hem. De rechtbank wees alle eisen van Shukrula af.

Shukrula is de voormalige advocaat van Ridouan Taghi. De raadsman werd in april opgepakt op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van Taghi en het doorgeven van berichten van de Marengo-hoofdverdachte en zat ruim twee maanden in voorarrest. Shukrula ontkent de beschuldigingen.

Van den Heuvel schreef in zijn column van 4 juni dat Shukrula een-op-een kon communiceren met zijn ex-cliënt Taghi bij bezoeken aan de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, terwijl de deken hem zou hebben opgedragen Taghi altijd met twee advocaten te bezoeken. Shukrula betwist dit.