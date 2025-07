Wibra heeft recordjaar gehad, tientallen winkels erbij

EPE (ANP) - Wibra heeft een goed jaar achter de rug. De Nederlandse budgetwinkelketen zag de inkomsten vorig jaar naar recordhoogte stijgen en opende tientallen nieuwe winkels. Het concern speelt naar eigen zeggen in op de "groeiende vraag naar toegankelijke, betaalbare winkels".

De omzet van Wibra steeg vorig jaar met 22,7 procent naar 286 miljoen euro. De operationele winst groeide met ruim 35 procent tot 12,7 miljoen euro. De Nederlandse retailer heeft vorig jaar in totaal 48 winkels geopend of heropend, waaronder de eerste vestiging in Frankrijk.

Topman Bas Duijsens spreekt van een "uitzonderlijk sterk jaar". "Dit is het bewijs dat onze formule meer is dan alleen betaalbare prijzen", stelt hij. Het in Epe gevestigde Wibra is van oorsprong een familiebedrijf met meer dan driehonderd winkels in Nederland, België en Frankrijk. Dit jaar staan er nog eens 58 extra winkels op de planning, vertelt Duijsens. Ook is het bedrijf bezig met verdere digitalisering en schaalvergroting.

Andere budgetwinkelketens doen het ook goed. Action, dat ruim vierhonderd winkels telt in Nederland, groeit ook hard, mede dankzij de opening van nieuwe vestigingen. Huishoudketen Blokker daarentegen ging vorig jaar failliet, hoewel het bedrijf na een doorstart nu weer enkele tientallen nieuwe winkels opent.