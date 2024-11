Dramatische daling voor coalitie: van 88 naar 68 zetels

De PVV lijkt zijn top te hebben bereikt met tussen de 35 en 40 zetels. Dit weekeinde - toen de omstandigheden perfect waren voor Wilders - peilde zijn partij 38 zetels, 1 meer dan bij de verkiezingen. Dat is al maanden zijn plafond en zelfs zijn natte droom - rassenrellen - helpen hem niet. De peiling is van Ipsos en de steekproef behoorlijk groot, zodat de resultaten serieus te nemen zijn. (1)

Ook de VVD windt niet door de ultrarechtse uithalen van Dilan Yeşilgöz . De partij - bij de verkiezingen op 24 zetels verliest er twee. Van der Plas, die voor censuur van Moslim-media pleit, houdt van haar 7 zetels er nog 5 over. Omtzigt van zijn 20 zetels nog 3.

Alles bij elkaar is de coalitie van 88 zetels gedaald naar 68 zetels. Zelfs met JA21, Forum en SGP is er geen meerderheid van het beleid van haat en verdeeldheid zaaien. Daar ziet de meerderheid van de bevolking kennelijk weinig heil in, zelfs in het weekeind na ernstige antisemitische rellen.

De winnaars zijn de redelijken

De winst gaat naar partijen die de moeilijkheden tussen verschillende bevolkingsgroepen niet willen vergroten maar oplossen.

Met name het CDA staat er steeds beter voor is met 12 zetels nu de vierde partij van het land. Een winst ten opzichte van de verkiezingen van 7 zetels, dus meer dan een verdubbeling.

Ook het redelijk alternatief doet het goed. In november 2023 behaalde D66 8 zetels, nu staan ze op 12. de SP is de derde grote winnaar, en gaat van 5 naar 8 GL/PvdA en Denk winnen beide 1 zetels.

Tevredenheid met kabinet-Schoof blijft dalen

De tevredenheid met het kabinet Schoof blijft gestaag afnemen, constateert Ipsos. Inmiddels is 23 procent (tamelijk) tevreden met de regering. Een flinke terugval ten opzichte van juni 2024. Destijds was 39 procent nog tevreden. Ter vergelijking: toen het kabinet Rutte IV vijf maanden oud was waren meer mensen tevreden (31%) over het functioneren van die regering.

Met name Caroline van der Plas was erg trots toen een paar maanden geleden bleek dat het vertrouwen in de politiek was gestegen. Ze dacht dat ze daaraan zeker had bijgedragen. Helaas, het vertrouwen is weer zo laag als het was in 2023.

Vooral onder VVD-kiezers is het vertrouwen sterk gedaald.

