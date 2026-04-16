Studie: 1,7 miljoen huishoudens overwegen nieuwe energieaanbieder

DEN BOSCH (ANP) - Steeds meer huishoudens willen overstappen naar een nieuwe energieleverancier. Dat komt naar voren uit de Nationale Benchmark Energieleveranciers van onderzoeksbureau Multiscope. Volgens de onderzoekers betreft het 1,7 miljoen huishoudens.

Vorig jaar hadden 1,3 miljoen huishoudens de intentie om over te stappen. In 2024 waren dat er nog 1,1 miljoen. De prijs is voor de meeste Nederlanders de doorslaggevende factor (55 procent). 24 procent verandert van energieleverancier als ze een aanbieding krijgen, volgt verder uit de cijfers.

Door de Iranoorlog zijn de energieprijzen de laatste tijd hard gestegen. Volgens een recente peiling van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) betaalt een gemiddeld huishouden bij het afsluiten van een nieuw jaarcontract nu bijna 400 euro per jaar meer dan een maand terug. Mogelijk dat mensen hierdoor meer om zich heen kijken en zoeken naar energieleveranciers waar ze voordeliger uit zijn.

Ook de loyaliteit richting een huidige aanbieder neemt in sommige gevallen fors af, constateert Multiscope. Klanten van Oxxio willen slechts in 51 procent van de gevallen blijven, volgens het onderzoek. Ook bij Energiedirect is de intentie om te blijven er niet bij veel meer dan de helft (58 procent).

De resultaten van het onderzoek van Multiscope sluiten aan bij eerdere berichtgeving van onder meer de Consumentenbond. Die meldde vorige maand een toename van het aantal bezoeken aan webpagina's over energiecontracten en -kosten en de pagina waarop consumenten de kosten van verschillende energieleveranciers kunnen vergelijken. Van die laatste waren de bezoekcijfers ruim 70 procent hoger in de eerste helft van maart ten opzichte van de laatste helft van februari. Ook de website Overstappen.nl werd vaker bezocht in de zoektocht naar andere energieleveranciers.