VK repatrieert 10 mensen voor preventieve isolatie om hantavirus

LONDEN (ANP/RTR) - Tien Britse staatsburgers uit afgelegen eilandgebieden, waaronder passagiers van het cruiseschip m/v Hondius, worden naar het Verenigd Koninkrijk overgebracht voor preventieve isolatie. Dat meldt het Britse agentschap voor gezondheidsveiligheid (UKHSA).

De gerepatrieerden komen uit de overzeese gebieden Sint-Helena en Ascension. Onder hen bevindt zich ook medisch personeel dat contact heeft gehad met bevestigde gevallen tijdens de uitbraak van het hantavirus op het Nederlandse schip.

Volgens het UKHSA waren de betrokkenen reeds in isolatie en vertoonden ze geen symptomen. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, aldus het agentschap.

Het risico voor het grote publiek blijft volgens het agentschap laag. Het contactonderzoek en de monitoring van mensen die in verband staan met het schip worden voortgezet.