ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VK repatrieert 10 mensen voor preventieve isolatie om hantavirus

Samenleving
door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 2:37
anp130526002 1
LONDEN (ANP/RTR) - Tien Britse staatsburgers uit afgelegen eilandgebieden, waaronder passagiers van het cruiseschip m/v Hondius, worden naar het Verenigd Koninkrijk overgebracht voor preventieve isolatie. Dat meldt het Britse agentschap voor gezondheidsveiligheid (UKHSA).
De gerepatrieerden komen uit de overzeese gebieden Sint-Helena en Ascension. Onder hen bevindt zich ook medisch personeel dat contact heeft gehad met bevestigde gevallen tijdens de uitbraak van het hantavirus op het Nederlandse schip.
Volgens het UKHSA waren de betrokkenen reeds in isolatie en vertoonden ze geen symptomen. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, aldus het agentschap.
Het risico voor het grote publiek blijft volgens het agentschap laag. Het contactonderzoek en de monitoring van mensen die in verband staan met het schip worden voortgezet.
loading

POPULAIR NIEUWS

250939633_m

De top-20 slechtste luchtvaartmaatschappijen: KLM staat er bij...

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

190053601_m

Opeethypotheek: je huis verzilveren terwijl je er blijft wonen

106349137 l

Zo beïnvloedt voeding je brein (en andersom)

ANP-457114586

Xander de Buisonjé doet schokkende onthulling: “Misbruikt onder dreiging van een pistool”

Loading