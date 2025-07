Studie: ruim 14 miljoen mensen sterven door snijden in hulp VS

LONDEN (ANP/RTR) - De forse Amerikaanse bezuinigingen op door USAID gefinancierde programma's voor buitenlandse hulp zouden tegen 2030 kunnen leiden tot meer dan 14 miljoen sterfgevallen in alle leeftijdsgroepen. Dit omvat 4,5 miljoen sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf jaar. Dat stellen onderzoekers in een publicatie in het medische tijdschrift The Lancet.

Volgens de onderzoekers hebben door USAID gefinancierde programma's de afgelopen twee decennia wereldwijd meer dan 91 miljoen sterfgevallen voorkomen, waaronder 30 miljoen sterfgevallen onder kinderen. Uit de studie bleek ook dat USAID-financiering leidde tot een vermindering van 65 procent in sterfte door hiv/aids, 51 procent door malaria en 50 procent door andere tropische ziekten.

De VS is 's werelds grootste donor van humanitaire hulp en is goed voor ten minste 38 procent van alle door de Verenigde Naties geregistreerde bijdragen.