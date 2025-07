Turkije pakt journalisten satirisch blad op om Mohammed-cartoon

ISTANBUL (ANP/AFP) - De hoofdaanklager van Istanbul heeft maandag de arrestatie bevolen van de twee redacteuren en algemeen directeur van het Turkse satirische tijdschrift LeMan voor het publiceren van een cartoon van de profeet Mohammed. De cartoonist achter de "walgelijke tekening" is al gearresteerd, aldus minister Ali Yerlikaya van Binnenlandse Zaken op X.

De gewraakte cartoon lijkt de profeet Mohammed, de meest vereerde figuur in de islam, en Mozes te tonen terwijl ze zichzelf voorstellen en elkaar de hand schudden in de lucht boven een stad die wordt gebombardeerd.

LeMan-hoofdredacteur Tuncay Akgun zei tegen persbureau AFP dat de afbeelding verkeerd is geïnterpreteerd. "In dit werk wordt de naam van een moslim die omkwam bij de bombardementen op Israël gefictionaliseerd als Mohammed. Meer dan 200 miljoen mensen in de islamitische wereld heten Mohammed," zei hij. "Het heeft niets te maken met de profeet Mohammed. Wij zouden nooit zo'n risico nemen."