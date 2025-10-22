Studie: vleesconsumptie daalt licht naar laagste niveau in jaren

WAGENINGEN (ANP) - De hoeveelheid vlees die de gemiddelde Nederlander eet, is vorig jaar met ongeveer een halve kilo afgenomen en daarmee op het laagste niveau in twintig jaar gekomen. Onderzoekers van de universiteit van Wageningen hebben dat berekend op basis van statistieken over vleesverkoop en slachtingen. Ze houden de cijfers bij in opdracht van Wakker Dier. Die organisatie is blij dat de vleesconsumptie "langzaam maar gestaag" daalt.

Die afname gaat niet in een rechte lijn: in hun vorige rapport noteerden de onderzoekers van Wageningen Social & Economic Research nog een lichte toename, maar dat bleek een korte trendbreuk.

Volgens de woensdag verschenen cijfers kwam het totale vleesverbruik van Nederlanders in 2024 uit op 74,4 kilo. Dat is het zogeheten karkasgewicht, dus inclusief bot. Sinds 2005 was dit cijfer nog niet eerder onder de 75 kilo gekomen. Ongeveer de helft daarvan wordt daadwerkelijk opgegeten, iets meer dan 37 kilo dus.

'Vleesindustrie bloedt dood'

De huidige vleesconsumptie ligt nog altijd een stuk hoger dan het wetenschappelijke advies van de zogeheten EAT-Lancet Commissie. Die kijkt zowel naar de gezondheid van mensen als naar de gezondheid van de planeet. Volgens het laatste advies van de commissie zouden mensen per dag maximaal 15 gram rood vlees en 30 gram vis of wit vlees, zoals kip, moeten eten. Dat komt neer op ruim 16 kilo.

Ten opzichte van het 'piekjaar' 2009 is de vleesconsumptie volgens het Wageningse onderzoek met 6 procent afgenomen. "De vleesindustrie is aan het doodbloeden," stelt Collin Molenaar van Wakker Dier. De wetenschappers die het onderzoek hebben uitgevoerd, houden het op een "licht dalende trend".

"Voor de industrie telt elke procent", licht Molenaar zijn stevige conclusie toe. "Die 6 procent kan net het verschil maken tussen winst en verlies." Molenaar verwacht dat de trend zal doorzetten, zeker omdat de supermarkten vorig jaar hebben toegezegd dat ze meer plantaardige eiwitten gaan verkopen.