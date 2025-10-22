Klimaatrapport waarschuwt: alarmerend gebrek aan vooruitgang

WASHINGTON (ANP) - De verduurzaming van de wereldeconomie gaat op geen enkel front snel genoeg om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Veel ontwikkelingen gaan wel in de juiste richting, maar het tempo is "alarmerend ontoereikend". Tot die conclusie komen onderzoekers van het World Resources Institute (WRI) en andere organisaties in een woensdag gepubliceerd rapport.

"Alle seinen staan op rood", zegt Clea Schumer van WRI, een onafhankelijk onderzoeksinstituut, in een verklaring. Zij en haar medeonderzoekers hebben de wereldwijde ontwikkelingen op 45 gebieden onderzocht. Dat gaat van het uitfaseren van steenkool tot het tegengaan van ontbossing en van het verminderen van fossiele subsidies tot investeringen in duurzaam vervoer.

Op geen enkele indicator gaan de ontwikkelingen snel genoeg om de opwarming onder de grens van 1,5 graden te houden. Die grens is volgens de meeste klimaatwetenschappers belangrijk, omdat bij meer opwarming veel grotere gevolgen dreigen, zoals meer extreem weer, overstromingen en droogte. Ook de kans op kantelpunten die niet meer ongedaan te maken zijn, groeit naarmate het warmer wordt.

November klimaattop Brazilië

Op VN-klimaatconferenties hebben alle landen die risico's bij herhaling erkend. Hun beleid schiet echter flink tekort, zo laat het rapport getiteld State of Climate Action 2025 zien. "Geleidelijke vooruitgang is niet meer genoeg. Ieder jaar waarin we niet versnellen, wordt de klim steiler", waarschuwt Schumer. In november is de volgende klimaattop, ditmaal in Brazilië.

Volgens de onderzoekers zou bijvoorbeeld het afbouwen van steenkoolgebruik tien keer zo snel moeten gaan als nu. Plannen voor nieuwe kolencentrales moeten worden stopgezet en jaarlijks zouden er wereldwijd zo'n 360 dicht moeten, schrijven ze. Ook plannen voor ontbossing moeten drastisch versnellen, want op dat punt zien de onderzoekers de ontwikkelingen de verkeerde kant opgaan. Ze pleiten ook voor het veel sneller opschalen van technologieën om CO2 uit de lucht te filteren.

Een lichtpuntje in het rapport is de stijgende lijn van klimaatfinanciering door private partijen, zoals bedrijven en investeerders. De cijfers hierover gaan wel maar tot 2023. In hoeverre die trend de afgelopen twee jaar heeft doorgezet, kan uit het onderzoek niet worden afgeleid.