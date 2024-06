Sunak woedend na racistische belediging door vrijwilliger Reform

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De Britse premier Rishi Sunak is woedend over de racistische belediging van hem door een vrijwilliger van Reform, de partij van Nigel Farage. "Het doet pijn en maakt mij boos", zegt de leider van de Conservatieve Partij, een dag nadat Channel 4 beelden van het incident uitzond.

Die televisiezender filmde racistische, homofobe en beledigende opmerkingen van Reform-aanhangers in het kiesdistrict Clacton-on-Sea. Farage hoopt daar donderdag te worden gekozen tot parlementariër. Een van de aanhangers richtte zich op Sunak, die een Indiase afkomst heeft en de eerste Britse premier van kleur is.

"Mijn twee dochters moeten zien en horen dat mensen van Reform, die campagne voeren voor Nigel Farage, mij een 'fucking Paki' noemen", reageert Sunak. Dat is een beledigende term voor personen met een Zuid-Aziatische achtergrond. Sunak zegt het woord bewust te herhalen, omdat "dit te belangrijk is om niet duidelijk aan de kaak te stellen".

Sunak stelt dat er vragen zijn die Farage over dit onderwerp moet beantwoorden. Farage, die de betrokken persoon heeft ontslagen, zegt dat de opmerkingen in scène zijn gezet. Hij beweert dat de aanhanger die zich uitliet over Sunak mogelijk is betaald, wellicht door tegenstanders die zich bedreigd zouden voelen door Reform. Channel 4 ontkent dit.