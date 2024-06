Campagneteam Biden: 14 miljoen dollar binnengehaald rond tv-debat

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het campagneteam van de Amerikaanse president Joe Biden zegt dat donderdag, toen Biden zijn eerste debat met Donald Trump had, en de daaropvolgende ochtend 14 miljoen dollar (bijna 13,1 miljoen euro) aan donaties is binnengekomen.

Tussen 23.00 en 00.00 uur, kort na afloop van het debat, werd het meeste geld ingezameld voor Bidens verkiezingscampagne sinds de aftrap daarvan in april 2023, aldus zijn team. Er is veel kritiek op Bidens optreden tijdens het debat. Sommige Amerikaanse media schrijven dat hij een "rampzalige indruk" maakte. Binnen Bidens Democratische partij zijn twijfels ontstaan over of hij nog wel de juiste kandidaat is voor de verkiezingen in november.