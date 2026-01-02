Supersnelrecht voor verdachte van gooien vuurwerk naar handhavers

DEN BOSCH (ANP) - Een 40-jarige man staat volgende week terecht tijdens een supersnelrechtzitting voor het gooien van vuurwerk naar handhavers tijdens de jaarwisseling in Eindhoven. De handhavers van de gemeente Eindhoven kregen het vuurwerk in hun gezicht.

De man staat woensdagochtend terecht bij de politierechter van de rechtbank Oost-Brabant. Op zijn aanklacht staat eveneens dat hij zou hebben geweigerd mee te werken aan een alcoholcontrole.

Voorlopig is dit de enige supersnelrechtzitting over de jaarwisseling die het Openbaar Ministerie bij de rechtbank in Den Bosch heeft aangebracht. Met supersnelrecht kunnen verdachten drie tot zes dagen na hun aanhouding worden berecht. Het gaat bij supersnelrecht meestal om zaken als openlijk geweld, vernielingen, brandstichting en geweld tegen personen met een publieke functie.