Doodgeschoten tieners Amsterdam woonden in opvangcentrum COA

Samenleving
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 11:57
bijgewerkt om vrijdag, 02 januari 2026 om 12:44
anp020126088 1
De twee tieners van 16 en 18 jaar die donderdagavond zijn doodgeschoten in Amsterdam Nieuw-West woonden allebei in een opvanglocatie voor asielzoekers van het COA. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Het Parool. Wat de aanleiding was voor de schietpartij, weet de politie nog niet.
De dader is op de vlucht geslagen. De politie onderzoekt nog of er sprake is van een of meerdere verdachten. Het Parool meldt op basis van ingewijden dat er mogelijk een breder conflict speelt tussen jongeren uit Syrië en uit Zuid-Amerika. Dat zou ook de onderliggende oorzaak zijn voor een steekincident op een school in Amsterdam Nieuw-West, waarbij op 19 december een 16-jarige jongen in zijn been werd gestoken. Dit kunnen een woordvoerder van de politie en een woordvoerder van het COA niet bevestigen.
Het slachtoffer van 16 jaar verbleef in een opvangcentrum in Delft, de 18-jarige jongen in Amsterdam. De schietpartij vond donderdag voor middernacht plaats bij het Piet Wiedijkpark in Amsterdam.
