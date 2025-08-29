Palestijnen vragen VS om weigering visa terug te draaien

RAMALLAH (ANP) - De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft de Verenigde Staten gevraagd om terug te komen op hun beslissing om de Palestijnse delegatie voor de vergadering van de Verenigde Naties te weigeren. Het kantoor van president Mahmoud Abbas zegt in een verklaring "diep bedroefd en verbijsterd" te zijn dat de Amerikanen geen visa willen geven aan de Palestijnse bewindslieden.

"De president benadrukt dat deze beslissing duidelijk in strijd is met het internationaal recht", staat in het statement van Abbas. "Zeker aangezien de Palestijnse staat een waarnemend lid is van de Verenigde Naties."

De Amerikaanse visumweigering geldt voor leden van de PA, het orgaan dat de Westelijke Jordaanoever bestuurt. Volgens de VS ondermijnt de PA een toekomstige vredesdeal met Israël. Washington verwijt de Palestijnen ook dat ze andere landen aansporen om de Palestijnse staat te erkennen tijdens de Algemene Vergadering van de VN.

De PA verklaart te streven naar vrede en zich aan haar verplichtingen te houden.