ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Palestijnen vragen VS om weigering visa terug te draaien

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 21:09
anp290825207 1
RAMALLAH (ANP) - De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft de Verenigde Staten gevraagd om terug te komen op hun beslissing om de Palestijnse delegatie voor de vergadering van de Verenigde Naties te weigeren. Het kantoor van president Mahmoud Abbas zegt in een verklaring "diep bedroefd en verbijsterd" te zijn dat de Amerikanen geen visa willen geven aan de Palestijnse bewindslieden.
"De president benadrukt dat deze beslissing duidelijk in strijd is met het internationaal recht", staat in het statement van Abbas. "Zeker aangezien de Palestijnse staat een waarnemend lid is van de Verenigde Naties."
De Amerikaanse visumweigering geldt voor leden van de PA, het orgaan dat de Westelijke Jordaanoever bestuurt. Volgens de VS ondermijnt de PA een toekomstige vredesdeal met Israël. Washington verwijt de Palestijnen ook dat ze andere landen aansporen om de Palestijnse staat te erkennen tijdens de Algemene Vergadering van de VN.
De PA verklaart te streven naar vrede en zich aan haar verplichtingen te houden.
Vorig artikel

Surinaamse ambassadeur in Nederland neemt ontslag

Volgend artikel

Verstappen gaat in 2026 mogelijk ook elders racen

POPULAIR NIEUWS

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op

ANP-529548248

Emma Heesters toont voor- en nafoto na kanker: "8 kilo zwaarder maar wel gezond"