Surinaamse vicepresident Brunswijk bracht goud thuis bij Piet W.

ROTTERDAM (ANP) - De vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk leverde verschillende keren persoonlijk een lading goudstaven af bij het huis van vermeend drugshandelaar Piet W. (56) in Suriname. Brunswijk heeft dit verklaard bij de rechter-commissaris in de witwaszaak tegen W., die dinsdag dient in de rechtbank in Rotterdam.

Brunswijk is actief in de goudhandel in Suriname. Volgens de Surinaamse vicepresident bracht hij W. vier keer een lading goud. Het ging in totaal om 160 kilo, met een waarde van zes miljoen euro. Piet W. zou het goud verkopen voor Brunswijk. "Ik wilde wat geld verdienen met de verkoop", zei W. dinsdag tijdens de zitting.

Toen dat niet lukte, haalde Brunswijk het goud weer op bij W. Bij hem werden verschillende foto's op zijn telefoon aangetroffen van het goud.

Piet W. wordt vervolgd voor witwassen van grote sommen geld, goud en valsheid in geschrifte.