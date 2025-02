Suriname maakt zich op voor verkiezingen op 25 mei

PARAMARIBO (ANP) - In Suriname hebben twaalf politieke organisaties zich sinds 20 februari opgegeven voor deelname aan de verkiezingen op 25 mei. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) verwacht maandag en dinsdag nog drie of vier partijen of partijcombinaties. Zes organisaties meldden zich zaterdag. Hun vertegenwoordigers werden met veel enthousiasme naar de zaal gebracht door in partijkleuren gestoken muzikanten, drummers, dansers en aanhangers.

Voor de menigte van de Nationale Democratische Partij liep een paard waarop een ruiter met de paarse partijvlag zwaaide Een verwijzing naar de uitvaart van erevoorzitter Desi Bouterse op 4 januari, toen zijn kist per koets naar het crematorium werd gebracht. Weduwe Ingrid Bouterse-Waldring zei zaterdag: "De inschrijving is gebeurd, hij zou blij zijn."

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP aangemeld. In 2020 profiteerde ABOP van het onevenredige kiesstelsel waarbij stemmen in dunbevolkte gebieden zwaarder wogen. Met nog geen 9 procent van alle stemmen haalde ABOP acht van de 51 parlementszetels. De Nationale Partij Suriname (NPS) van Gregory Rusland haalde 11 procent van de stemmen, maar kreeg daarmee slechts drie van de 51 zetels. Vanaf de komende verkiezingen is elke stem evenveel waard.

Irma Sijp (74), sinds 1973 propagandist van de NPS, droeg een partijgroene koto, een traditionele Afro-Surinaamse jurk, en een angisa, een bijzonder gevouwen hoofddoek. "Het zal een heel verrassende uitslag zijn, ik hoop dat wij meer dan vijftien zetels krijgen", zei Sijp.

Circa 400.000 stemgerechtigden kiezen op 25 mei 51 landelijke en honderden regionale volksvertegenwoordigers. In 2020 was de opkomst bijna 75 procent.