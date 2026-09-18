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Suriname zoekt via Interpol naar verdachte vermissing Leysner

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 21:21
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PARAMARIBO (ANP) - Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen de voortvluchtige verdachte Ryan T. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en dj Rodney Leysner. De Nederlander verdween op 15 augustus. Het Surinaamse Openbaar Ministerie meldt vrijdag dat Interpol het verzoek momenteel beoordeelt.
De Surinaamse procureur-generaal gelastte ruim drie weken geleden de opsporing en aanhouding van Ryan T. in Suriname. Hij wordt verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie en moord.
Leysners familie kreeg na 15 augustus geen contact met hem en sloeg alarm. De politie vond zijn witte Kia Sorento op 21 augustus in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. Van Leysner zelf ontbreekt elk spoor.
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